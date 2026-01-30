Un intento de robo fue frustrado en el predio donde funcionaba el ex vacunatorio de Pilar, tras un procedimiento policial que culminó con la aprehensión de uno de los sospechosos y el secuestro del elemento sustraído.

Según informaron fuentes policiales a Pilar de Todos, el episodio ocurrió en el predio donde durante la pandemia funcionó el vacunatorio COVID, ubicado a la vera de la Panamericana a a la altura del kilómetro 46.

Allí personal policial fue desplazado por la Central de Operaciones Municipales (COM) ante un alerta por un robo en proceso.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un trabajador de seguridad privada que cumplía funciones en el edificio.

El hombre relató que, mientras realizaba una recorrida preventiva, observó a dos sujetos que estaban sustrayendo un motor compresor de un equipo de aire acondicionado desde el exterior de un contenedor ubicado dentro del predio.

De acuerdo al testimonio, al advertir su presencia, los sospechosos se dieron a la fuga a pie, descartando el elemento robado durante la huida. Ante esta situación, personal del COM inició un seguimiento a través de las cámaras de seguridad municipales, logrando identificar el desplazamiento de uno de los involucrados por calles de la localidad de Del Viso.

El seguimiento permitió ubicar al sospechoso a unos 300 metros del lugar donde se había cometido el intento de robo. En ese punto, efectivos policiales procedieron a su aprehensión, mientras que el segundo implicado logró escapar y continúa siendo buscado.

En el lugar del hecho, los uniformados secuestraron un motor compresor de aire acondicionado, el cual fue reconocido como el elemento sustraído momentos antes. El objeto quedó a disposición de la Justicia como parte de la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Pilar, que dispuso la carátula de tentativa de robo y el cumplimiento de las diligencias de rigor. El aprehendido fue notificado de la formación de la causa y trasladado a sede fiscal para prestar declaración en la primera audiencia.

El predio

El predio donde funcionaba el ex vacunatorio ya no está en manos de la Comuna, sino que la Justicia decidió que vuelva a manos de sus dueños originales.

Es que hace unos años, en medio de una causa que investigaba presunta financiación de la construcción de ese edificio por parte de una empresa privada con dineros del narcotráfico, la Legislatura bonaerense decidió otorgarle al Municipio el uso del predio y el edificio.

Sin embargo, el año pasado la Justicia, a instancias de los dueños originales del lugar, dio marcha atrás con esa medida.