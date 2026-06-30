Un hombre de 48 años, oriundo de Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas, fue detenido en Pilar acusado de circular con un vehículo que registraba pedido de secuestro por robo automotor.

El operativo se desarrolló sobre el Ramal Pilar, a la altura del kilómetro 40, en sentido ascendente, donde personal del Destacamento Vial Pilar interceptó una Chevrolet Meriva.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el conductor exhibió una cédula de identificación del rodado que resultó apócrifa, al igual que la chapa patente que llevaba colocada el vehículo.

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Chasis y motor adulterados

Al realizar la verificación técnica del automóvil, los efectivos constataron que tanto el chasis como el motor presentaban adulteraciones. La irregularidad quedó confirmada al rastrear el dominio grabado en una de las autopartes —la puerta del baúl—, que arrojó un número de patente distinto al que exhibía el rodado en el que se movilizaba el aprehendido.

Pedido de secuestro activo

Ese dominio real registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo automotor, correspondiente a una causa iniciada el 3 de abril de este año, con intervención de la Comisaría 4ta de Malvinas Argentinas y la UFI N° 24 de esa jurisdicción.

Tras las verificaciones, el vehículo y el aprehendido fueron trasladados a la dependencia policial, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento y uso de documento falso.