Un delincuente armado fue detenido tras asaltar a un joven en Lagomarsino. El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Brasil y Francia, donde el asaltante abordó a la víctima y le exigió sus pertenencias.

Agentes del destacamento local, en una ronda preventiva, notaron la situación y detuvieron al delincuente de 30 años, quien tenía antecedentes por robo calificado.

La causa fue calificada como "Aprehensión en flagrancia por robo agravado con uso de arma blanca en grado de tentativa" por la UFI Nº4