Un joven de 29 años murió en la noche del martes luego de protagonizar un violento choque sobre la Ruta Provincial 25, en jurisdicción de Belén de Escobar. La víctima conducía un Chevrolet Cruze que impactó contra una columna ubicada a la vera del camino.

El siniestro se produjo minutos antes de la medianoche en la intersección de Ruta 25 y Los Tulipanes, frente al predio de la cervecería Barba Roja. Tras la colisión, el conductor salió despedido del habitáculo y cayó sobre la vereda, mientras que el vehículo se incendió por completo.

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De acuerdo a la información aportada por fuentes policiales, el auto circulaba en sentido hacia la localidad de Matheu cuando, por causas que todavía se investigan, perdió el control y terminó chocando contra un poste de hormigón perteneciente al tendido eléctrico. Como consecuencia del impacto, la estructura cayó sobre la calzada.

Luego del accidente se desplegó un operativo en la zona con la intervención de bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y una ambulancia del SAME.

El médico que arribó al lugar constató el fallecimiento del conductor, identificado como Mauricio Jonathan Flores, de 29 años.

Horas más tarde trabajó en la escena personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

La causa quedó en manos de la comisaría Escobar Primera, que instruye actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal episodio.

