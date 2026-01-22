El hecho ocurrió este jueves por la tarde, en la esquina de Ituzaingó e Independencia, en el centro de Pilar. Una mujer de edad avanzada que circulaba en bicicleta perdió el control, cayó sobre la calzada y fue atropellada por un colectivo que avanzaba hacia la Ruta 8.

A raíz del fuerte impacto, la ciclista sufrió heridas de gravedad, principalmente en la cabeza, y falleció en el lugar. Personal médico constató el deceso minutos después del siniestro.

Puede interesarte

El accidente involucró a una unidad de la línea 501. El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias para establecer cómo se produjo el hecho.

En la zona trabajaron efectivos policiales, Policía Científica y Defensa Civil. El tránsito fue interrumpido durante varias horas. La causa fue caratulada como homicidio culposo y la víctima aún no fue identificada.