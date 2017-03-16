Un hecho insólito y a su vez peligroso se registró este mañana en la Panamericana ramal Pilar, cuando un chancho apareció en el medio de la traza.

El animal generó un enorme caos de tránsito, con vehículos que hacían rápidas maniobras para esquivarlo.

Sin embargo, al menos dos rodados llegaron a impactar contra el animal, aunque a baja velocidad, lo que se bien no generó grandes daños a los autos ni a los conductores, sí lastimaron al cerdo, al que le costaba moverse.

Se necesitaron varios policías para sacar al malogrado animal del medio de la autopista, que habría llegado allí al escaparse de una casa.