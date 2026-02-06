Un nuevo siniestro vial se registró en la autopista Panamericana, ramal Pilar, a la altura del kilómetro 39 en sentido al norte, cuando un camión que transportaba un contenedor impactó la carga contra uno de los puentes y el auto que circulaba detrás quedó incrustado debajo del vehículo de gran porte.

El choque se produjo cuando el contenedor golpeó en altura la estructura del puente, lo que provocó su desplazamiento. Como consecuencia del impacto, un automóvil Chevrolet Onix que circulaba detrás del camión terminó incrustado debajo del transporte pesado.

El hecho ocurrió en cercanías del Tortugas Country Club y la calle Campo Municipal de Golf. A raíz del accidente, al menos dos carriles quedaron obstruidos desde las primeras horas de la mañana, generando fuertes demoras para quienes se desplazaban hacia el norte.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, personal policial, efectivos de Gendarmería y agentes de Seguridad Vial, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito.

De acuerdo a lo informado por Autopistas del Sol, una persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Mientras se desarrollaban las tareas de auxilio y peritaje, la banquina y los carriles lentos permanecieron afectados, con un solo carril habilitado para la circulación.