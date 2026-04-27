Un nuevo accidente se registró esta mañana en la Autopista Panamericana, Ramal Pilar cuando un automóvil chocó contra la parte trasera de un camión.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 11 de la mañana a la altura del kilómetro 49 de la Panamericana, sentido al norte.

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Por causas que aún son materia de investigación, el auto quedó incrustado debajo del vehículo de mayor porte y por el fuerte impacto quedó con su parte delantera destruida.

En el lugar hubo presencia de una ambulancia del SAME para asistir a los conductores.

En el lugar se desplegó un operativo para coordinar las tareas de remoción y peritaje.

Asimismo, por el hecho hubo fuertes demoras en la traza principal.

