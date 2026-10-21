Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del martes en la localidad de Presidente Derqui dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otro menor con heridas de gravedad. El hecho se produjo en el barrio Monterrey, en la intersección de las calles Corrientes y Uruguay.

Según la información recabada, los dos adolescentes circulaban a bordo de una motocicleta cuando, al llegar a la esquina, impactaron contra una camioneta Peugeot Partner. La violencia del choque provocó que ambos ocupantes salieran despedidos y quedaran tendidos sobre la calzada.

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Como consecuencia del impacto, el adolescente de 14 años falleció en el lugar. Por su parte, el otro joven permanece internado con un cuadro de salud delicado.

Las causas del siniestro son actualmente materia de investigación. Entre los puntos que deberán esclarecerse se encuentran la velocidad a la que circulaba la motocicleta, si los ocupantes utilizaban los cascos reglamentarios y cómo se produjo la maniobra que derivó en el encuentro entre ambos vehículos.