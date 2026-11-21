Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un choque entre dos autos y un colectivo en el kilómetro 21 de la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Márquez, en San Isidro. Así lo informó Autopistas del Sol, la concesionaria del corredor. El siniestro ocurrió en la madrugada de este sábado y marcó el inicio del fin de semana largo.

Cómo fue el choque

Según la reconstrucción policial, basada en testimonios de testigos, el hecho se produjo a las 5.40. Un Volkswagen Vento circulaba a toda velocidad cuando su conductor perdió el control a la altura de un curvón y golpeó contra una baranda.

Tras el impacto, al auto le estallaron los neumáticos y siguió derrapando por la autopista. En ese recorrido embistió por atrás a una Volkswagen Suran, a la que le destrozó la rueda trasera derecha. Después chocó de lleno contra la parte trasera de un colectivo que acababa de incorporarse a la autopista desde uno de los accesos.

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Los dos golpes dejaron al Vento sin techo y con el frente destruido. Además, al quedarse sin llantas, el vehículo fue levantando chispas durante todo el trayecto. Una de ellas derivó en un incendio y el auto terminó prendido fuego.

Las víctimas

Según las fuentes policiales, los tres fallecidos viajaban en el Vento. Por el estado de carbonización de los cuerpos, hasta el momento no pudo determinarse su edad ni su sexo.

Personal de emergencias y de Autopistas del Sol llegó al lugar. Primero se confirmó una víctima fatal y, una hora más tarde, se informó que otras dos personas habían muerto y que dos habían resultado heridas.

Tránsito y causas

Alrededor de las 9, los dos autos y el colectivo fueron retirados y se liberó la calzada. Las autoridades pidieron circular con precaución mientras se realizan las tareas para determinar las causas del siniestro.

La Panamericana es una de las principales vías de salida hacia el norte del conurbano, incluido el corredor que lleva a Pilar, y suele registrar un alto movimiento al inicio de los fines de semana largos.