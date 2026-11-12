Tres sospechosos fueron detenidos en Del Viso, señalados por el robo de 1.500 euros, joyas y unos ocho relojes en una casa del Tortugas Country Club, en Manuel Alberti, Pilar.

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos durante un allanamiento de urgencia en una vivienda de calle Sócrates. El tercero, un joven, fue capturado después en la vía pública, en calle Corrientes.

Ingresaron por una ventana de la cocina

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el propietario de la casa, un hombre de 43 años, se retiró alrededor de las 13 del martes 10 de noviembre para ver un partido de polo en una de las canchas del barrio.

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Al volver, cerca de las 18.30, constató que le habían robado. Faltaban 1.500 euros que guardaba en un sobre, en una mesa de luz, además de joyas y unos ocho relojes. Siempre de acuerdo a las fuentes, había tres Tag Heuer, un Cartier, un Piaget, un Patek Philippe, un Casio y un Seiko. Los autores habrían entrado por una ventana de la cocina.

Las cámaras ubicaron el auto en Del Viso

Tras un pedido de colaboración de la Comisaría 4ª de Pilar, en Manuel Alberti, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Pilar analizó cámaras privadas y municipales junto al COM Pilar. Así establecieron que los autores llegaron en un Fiat Cronos rentado a una empresa de alquiler de autos.

Los investigadores rastrearon el vehículo hasta Del Viso e identificaron a su “conductor habitual”, que “reúne las características con uno de los autores del hecho”, siempre de acuerdo a las fuentes.

Allanamiento de urgencia

La UFI 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, dispuso el allanamiento de urgencia en una vivienda de calle Sócrates, en Del Viso. Participaron la Sub DDI, la EPDS Pilar y la Comisaría 4ª.

En el lugar fueron aprehendidos un hombre de 30 años, señalado por el robo, y una mujer de 34, acusada de encubrimiento.

Secuestraron, además, el Fiat Cronos que habrían usado los malvivientes, prendas sustraídas a la víctima, la ropa que habría usado el sospechoso, 400.000 pesos argentinos y 4.200 pesos uruguayos. También se llevaron una mochila con un destornillador y un hierro con punta tipo barreta, y dos teléfonos celulares.

Un tercer sospechoso fue capturado en la vía pública

Con el material reunido en el allanamiento y el análisis de los teléfonos, personal de la Sub DDI, junto a la EPDS Pilar y la Comisaría 7ª, detuvo a un joven de 22 años en calle Corrientes, en Del Viso.

Siempre de acuerdo a las fuentes, le secuestraron dos celulares, ropa que habría usado en el hecho, dinero en efectivo y un perfume.

En tanto, el fiscal Raúl Casal avaló lo actuado y dio directivas para identificar a otros posibles autores. La causa fue caratulada como robo, encubrimiento y resistencia a la autoridad.