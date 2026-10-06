Tres hombres de 27, 18 y 22 años fueron detenidos en las últimas horas en Garín por el ataque a tiros a un adolescente de 17 años, ocurrido en el barrio Salas, de Pilar, según informaron fuentes policiales. Dos de ellos son sospechados de haber efectuado los disparos y el tercero fue aprehendido por encubrimiento.

El tiroteo en el barrio Salas

Según señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos, el hecho ocurrió en la intersección de Salas y P. Chutro. Personal del comando de Pilar acudió tras un llamado al 911 que alertaba por varios hombres en moto que intercambiaron disparos y luego se dieron a la fuga. En el lugar, los efectivos hallaron siete vainas servidas en el piso.

Poco después se supo que un menor había ingresado en Garín con una herida de arma de fuego en la pierna derecha. Según las fuentes, el adolescente está fuera de peligro y aguarda ser intervenido quirúrgicamente. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

Su madre refirió a los investigadores que el joven mantenía una disputa personal de larga data con un hombre domiciliado en Garín.

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Los allanamientos

A partir de tareas de campo realizadas por personal de la Sub DDI de Pilar junto a la Comisaría 7ma y del análisis de las cámaras del COM de Pilar, los investigadores identificaron a los presuntos autores de los disparos y obtuvieron los domicilios de los implicados. Tras la comunicación con el fiscal, se dispusieron allanamientos de urgencia que se concretaron en las últimas horas.

Fueron cuatro objetivos en Garín. En el primero, sobre la calle Magallanes, aprehendieron al hombre de 27 años y secuestraron indumentaria que habría sido utilizada en el hecho. En el segundo, sobre la calle Pellegrini, detuvieron al de 18, también con secuestro de ropa. En el tercero, otra vivienda de la calle Magallanes, quedó aprehendido el de 22 años, acusado de encubrimiento. El cuarto allanamiento, en Magallanes y España, dio resultado negativo.

Secuestro de armas y municiones

En el tercer domicilio los investigadores incautaron una moto Honda Tornado XR300 sin dominio, que según la investigación sería la utilizada en el hecho, una pistola Bersa calibre 380 con cargador y numeración suprimida, y 94 municiones del mismo calibre.

La causa, caratulada como “Homicidio en grado de tentativa”, se tramita en la UFI 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas, con intervención del Juzgado de Garantías 6 de San Isidro.