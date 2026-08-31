Tres detenidos por circular en motos con pedido de secuestro activo
Fue en La Lonja: las cámaras del COM los detectaron y Guardia Urbana de Pilar los interceptó tras un operativo cerrojo.
Tres personas fueron aprehendidas en La Lonja luego de circular en dos motocicletas con pedido de secuestro activo, en un operativo que combinó el monitoreo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con el trabajo en territorio de la Guardia Urbana de Pilar.
Cómo fue el operativo
Los operadores del COM detectaron a los sospechosos cuando circulaban por la calle Caamaño a bordo de dos motocicletas Honda de color rojo, ambas sin patente colocada. A partir de ese hallazgo, iniciaron un seguimiento digital en tiempo real mientras los móviles de Guardia Urbana desplegaban un operativo cerrojo en la zona.
Los agentes finalmente interceptaron a los sospechosos en Seguí y El Mirlo. Tras identificarlos y verificar los vehículos, constataron que ambas motocicletas tenían pedidos de secuestro activos desde el 26 de agosto: una vinculada a una causa por hurto radicada en Escobar, y la otra denunciada en la Comisaría Quinta de La Lonja.
Las tres personas aprehendidas, de 25, 26 y 30 años, fueron puestas a disposición de la Justicia en una causa caratulada como encubrimiento.