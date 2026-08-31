Tres personas fueron aprehendidas en La Lonja luego de circular en dos motocicletas con pedido de secuestro activo, en un operativo que combinó el monitoreo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) con el trabajo en territorio de la Guardia Urbana de Pilar.

Cómo fue el operativo

Los operadores del COM detectaron a los sospechosos cuando circulaban por la calle Caamaño a bordo de dos motocicletas Honda de color rojo, ambas sin patente colocada. A partir de ese hallazgo, iniciaron un seguimiento digital en tiempo real mientras los móviles de Guardia Urbana desplegaban un operativo cerrojo en la zona.

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Los agentes finalmente interceptaron a los sospechosos en Seguí y El Mirlo. Tras identificarlos y verificar los vehículos, constataron que ambas motocicletas tenían pedidos de secuestro activos desde el 26 de agosto: una vinculada a una causa por hurto radicada en Escobar, y la otra denunciada en la Comisaría Quinta de La Lonja.

Las tres personas aprehendidas, de 25, 26 y 30 años, fueron puestas a disposición de la Justicia en una causa caratulada como encubrimiento.