Tres personas fueron aprehendidas en Del Viso acusados de robarle la mochila a un adolescente de 14 años en la intersección de Florida y Viamonte, en el barrio Elpidio González.

Según consignaron voceros policiales, el hecho fue denunciado por el padre de la víctima quien dio aviso a través de la línea 109. Así, los agentes de Guardia Urbana se constituyeron en el lugar y tomaron la descripción de los tres involucrados.

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El Centro de Monitoreo relevó las cámaras de la zona y los ubicó circulando en las adyacencias de las vías del ferrocarril Belgrano Norte.

Con esos datos, los móviles de Guardia Urbana desplegaron el operativo de búsqueda y lograron la aprehensión de dos de los implicados en primera instancia, recuperando en ese momento los efectos sustraídos. Metros más adelante fue detenido el tercero, un hombre de 27 años.

Los tres capturados —dos hombres y una mujer— fueron trasladados a la dependencia policial actuante bajo la carátula de robo en la vía pública.

