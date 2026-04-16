Tres detenidos con cocaína y marihuana en operativos en Pilar
Se secuestraron más de 39 gramos de droga en procedimientos realizados en distintos puntos del distrito.
Tres personas fueron detenidas en Pilar en el marco de distintos procedimientos policiales en los que se secuestraron dosis de marihuana y cocaína, en operativos realizados en varias localidades del distrito.
Uno de los casos se registró en la intersección de Pacheco y Quintana de Derqui, donde efectivos policiales interceptaron a un hombre de 26 años. Durante la identificación, y en presencia de un testigo, los uniformados secuestraron un envoltorio con marihuana con un peso de 37,5 gramos, que llevaba entre sus prendas, informaron fuentes policiales a Pilar de Todos.
En otro procedimiento, llevado a cabo en Lagomarsino, personal que realizaba tareas de prevención en la zona de la calle Costa Rica a aprehendió a dos hombres de 38 y 40 años. En el lugar, los agentes incautaron seis cápsulas con una sustancia similar al clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1,5 gramos.
En todos los casos, los imputados fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en drogas.