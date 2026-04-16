Tres personas fueron detenidas en Pilar en el marco de distintos procedimientos policiales en los que se secuestraron dosis de marihuana y cocaína, en operativos realizados en varias localidades del distrito.

Uno de los casos se registró en la intersección de Pacheco y Quintana de Derqui, donde efectivos policiales interceptaron a un hombre de 26 años. Durante la identificación, y en presencia de un testigo, los uniformados secuestraron un envoltorio con marihuana con un peso de 37,5 gramos, que llevaba entre sus prendas, informaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

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En otro procedimiento, llevado a cabo en Lagomarsino, personal que realizaba tareas de prevención en la zona de la calle Costa Rica a aprehendió a dos hombres de 38 y 40 años. En el lugar, los agentes incautaron seis cápsulas con una sustancia similar al clorhidrato de cocaína, con un peso total de 1,5 gramos.

En todos los casos, los imputados fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en drogas.