La articulación entre las cámaras de seguridad y los móviles de patrullaje permitió esclarecer un nuevo hecho delictivo en Pilar, donde tres sujetos fueron detenidos luego de sustraer un elemento de un vehículo estacionado en la vía pública.

Todo comenzó cuando operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectaron movimientos sospechosos sobre la calle O’Higgins. A través del seguimiento digital, observaron cómo los individuos forzaban una de las puertas de una camioneta Chevrolet Meriva que se encontraba estacionada.

Tres detenidos acusados de robar autos estacionados https://t.co/tf4PR93z28 pic.twitter.com/BIGpJWAxWv — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) January 13, 2026

Tras violentar el rodado, los sospechosos huyeron del lugar llevándose un neumático. De inmediato, desde el COM se dio aviso a los móviles de la Guardia Urbana que patrullaban la zona, mientras continuaba el rastreo en tiempo real mediante el sistema de videovigilancia.

La interceptación se concretó en la intersección de Fragata Trinidad y Pasteur, donde los agentes lograron aprehender a los tres sospechosos. Minutos antes, los sujetos habían descartado el objeto robado a pocos metros del lugar.

Gracias a la intervención coordinada del Sistema Integral de Seguridad, se logró recuperar el elemento sustraído y esclarecer rápidamente el hecho. Los detenidos tienen 23, 27 y 34 años y fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente.

La causa fue caratulada como Hurto en la vía pública y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, que dispuso las actuaciones judiciales pertinentes.