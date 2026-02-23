Un hombre de 43 años fue asesinado durante la madrugada en la localidad de Lagomarsino, Pilar, luego de ser brutalmente golpeado y asaltado tras una discusión. Por el hecho, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, acusados del delito de homicidio en ocasión de robo.

Según confirmaron fuentes de la investigación a Pilar de Todos, el episodio se inició a partir de una gresca en la vía pública, en la zona de Suiza y Guatemala, lo que motivó un llamado al sistema de emergencias. Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron informados por vecinos sobre la presencia de un hombre semidesnudo y visiblemente lesionado, que había ingresado por sus propios medios a una vivienda cercana.

Con autorización, el personal policial ingresó al domicilio y encontró al hombre tendido sobre una cama, con múltiples lesiones en piernas, brazos y rostro, sin signos vitales. La víctima fue identificada como César Matías Moreno.

En el lugar no se hallaron elementos secuestrados ni indicios inmediatos que permitieran determinar en ese momento la mecánica del hecho, por lo que la causa se inició como averiguación de causales de muerte.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 3 de Pilar, que ordenó la intervención de Policía Científica, la Sub DDI de Pilar y la realización de las diligencias de rigor.

A partir de tareas investigativas conjuntas, testimonios recolectados y relevamientos en la zona, los investigadores lograron reconstruir lo sucedido. Se determinó que la víctima había mantenido una discusión con tres personas, quienes posteriormente la golpearon de manera reiterada y le sustrajeron prendas de vestir y un teléfono celular.

Con estos elementos, la fiscalía dispuso la recaratulación del expediente como “homicidio en ocasión de robo” y ordenó las aprehensiones de urgencia, que se concretaron en las horas siguientes.

Un segundo joven resultó herido

En el marco de la misma investigación, se estableció además la existencia de un segundo damnificado, un joven de 22 años, quien también fue agredido durante el episodio. De acuerdo con lo informado, uno de los detenidos le propinó un golpe en el pómulo izquierdo, provocándole un hematoma visible.

Tras tomar conocimiento de este hecho, la fiscalía dispuso ampliar la carátula, incorporando el delito de lesiones, que quedó integrado al expediente principal.

Los tres acusados permanecen detenidos mientras avanzan las actuaciones judiciales y se analizan nuevas medidas de prueba.