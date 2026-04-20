Tres hombres de 31, 21 y 18 años fueron detenidos en Pilar luego de una persecución policial que terminó cuando el vehículo en el que circulaban chocó contra el frente de una vivienda.

Según informaron fuentes policiales, personal que patrullaba la zona de Santa Catalina y Machado observó un Chevrolet Cruze blanco con tres ocupantes en su interior. Al notar la presencia de los uniformados, los hombres aceleraron la marcha y escaparon en dirección a la Ruta 26, en Del Viso.

De inmediato se inició un seguimiento controlado, al tiempo que se emitió una alerta radial para sumar móviles de apoyo en distintos puntos del recorrido.

Tras persecución policial, chocaron contra una casa y fueron detenidoshttps://t.co/U2kTF3TJdM pic.twitter.com/NCqo5hMJcb — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) April 20, 2026

Perdieron el control y chocaron una vivienda

La persecución finalizó en la intersección de Oliden y Santa Cecilia, donde el conductor perdió el control del rodado y terminó embistiendo el frente de una casa.

Tras el impacto, efectivos policiales concretaron la detención de los tres ocupantes, quienes posteriormente fueron trasladados a un centro de salud para la realización de controles médicos preventivos.

La propietaria del inmueble, una mujer de 35 años, resultó ilesa. No obstante, en la vivienda se constataron daños materiales producto del choque.

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Sin pedidos judiciales vigentes

Las mismas fuentes señalaron que tanto los tres detenidos como el vehículo involucrado no registraban impedimentos legales ni requerimientos judiciales vigentes.

La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y daños, con intervención de la UFI de Pilar, que avanzará con las actuaciones correspondientes.