Tras una intensa persecución por la Autopista Panamericana, efectivos de la Guardia Urbana de Pilar detuvieron a un delincuente que robó el vehículo a un conductor de la aplicación de viajes DiDi.

El hecho comenzó cuando la víctima, que prestaba servicios para la aplicación de viajes, subió a un pasajero en Escobar y, al ingresar al partido de Pilar fue amenazada con un arma blanca y obligada a circular por distintos puntos.

Tras esas maniobras, el delincuente le ordenó al chofer que bajara del vehículo sobre la Colectora 12 de Octubre y Tratado del Pilar, para así huir con el rodado. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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La víctima dio aviso de lo sucedido a un móvil de la Guardia Urbana que circulaba por la zona. Inmediatamente, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) logro detectar en pocos minutos la huida del malviviente a bordo del Nissan Versa color blanco, circulando por la Autopista Panamericana con sentido hacia C.A.B.A., notificando a móviles de cercanía.

Al advertir la presencia de Guardia Urbana, el conductor emprendió la fuga a alta velocidad, mientras desde el COM mantenían un monitoreo permanente en el rodado, permitiendo así coordinar en tiempo real un operativo cerrojo.

Finalmente, el auto fue interceptado a la altura del kilómetro 45 de la autopista, donde los efectivos redujeron y aprehendieron al ladrón.

Desde la Secretaría de Seguridad local consignaron que se logró la recuperación del rodado y elementos sustraídos, y la aprehensión del delincuente involucrado.

La causa fue caratulada como Robo automotor y el detenido, de 22 años de edad domiciliado en Loma Verde, quedó a disposición de la Justicia.