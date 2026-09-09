Tras un intenso operativo cerrojo, efectivos de la Policía de Pilar en conjunto con el apoyo del Sistema Integral de Seguridad detuvieron a dos sospechosos que intentaban cometer robos mediante la utilización de un inhibidor de señal.

El hecho comenzó cuando efectivos de la Policía de Pilar alertaron al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sobre la presencia de un Volkswagen Gol Trend oscuro, con dos ocupantes, que merodeaba entre los vehículos estacionados en inmediaciones de Colectora y Sargento Cabral, junto al Complejo Paralelo 50.

Puede interesarte

Al advertir la presencia policial, los sospechosos iniciaron la fuga, impactaron contra dos vehículos y escaparon en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inmediatamente, los operadores del COM identificaron el rodado e iniciaron un seguimiento en tiempo real a través de las cámaras de seguridad, mientras los móviles de Guardia Urbana y la Policía desplegaban un operativo cerrojo para interceptarlos.

Finalmente, los agentes lograron detener la fuga en Las Azucenas y Los Gladiolos, en la localidad de Del Viso, donde fueron aprehendidos ambos ocupantes.

Los detenidos, de 44 y 57 años y con domicilio registrado en San Fernando, tenían en su poder un inhibidor de señal, herramientas de corte, guantes y distintas prendas de vestir.

Además, se constató que el Volkswagen Gol utilizado tenía pedido de secuestro activo desde julio de 2025, en el marco de una causa radicada en Malvinas Argentinas.

Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia por los delitos de Tentativa de hurto, Resistencia a la autoridad y Encubrimiento.