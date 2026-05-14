Un joven de 18 años fue detenido en Del Viso luego de protagonizar un robo armado contra un repartidor de DiDi y escapar con la motocicleta de la víctima.

El procedimiento fue realizado por agentes de Guardia Urbana tras un seguimiento coordinado mediante cámaras de seguridad municipales.

El hecho ocurrió en la zona de Juan XXIII y Amado Nervo, donde el repartidor fue interceptado por un delincuente armado que le sustrajo una motocicleta Honda GHL negra y huyó rápidamente del lugar. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

Puede interesarte

Tras el llamado al 911, personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) inició un relevamiento de las cámaras instaladas en distintos puntos de la localidad para reconstruir el recorrido de fuga.

Seguimiento y detención sobre Ruta 8

Con la información obtenida a partir de las imágenes y los datos aportados por la víctima, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso cuando circulaba en dirección a Ruta Provincial 8.

La persecución finalizó en inmediaciones de Ruta 8 y Saraví, donde el joven perdió el control de la motocicleta robada y fue interceptado por los móviles de Guardia Urbana que participaban del procedimiento.

Fuentes del caso indicaron que el acusado fue reducido en el lugar y trasladado posteriormente a la dependencia policial correspondiente.

Secuestraron un revólver calibre 32

Durante la requisa realizada ante un testigo, los agentes hallaron entre las prendas del detenido un revólver calibre 32.

Además, las autoridades lograron recuperar la motocicleta sustraída al trabajador de la aplicación de viajes.

La causa fue caratulada como “Robo agravado” y “Tenencia ilegal de arma de fuego”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Pilar.