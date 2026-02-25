Tras una intensa persecución, un hombre terminó detenido acusado de haber robado una motocicleta en la localidad de Champagnat.

Según informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, para dar con el acusado fue clave “el trabajo coordinado del Sistema Integral de Seguridad” con el que cuenta la Comuna.

Todo comenzó con un llamado a la línea de emergencias 109 donde la víctima alertó sobre el hecho perpetrado sobre las calles Alejandro Korn y Leguizamón.

Allí, habían sustraído una moto Zanella ZR 150 por lo que, de inmediato, agentes de Guardia Urbana asistieron a la víctima y brindaron los pasos a seguir ante la situación.

Con el aviso del hecho, la Oficina de Análisis Forense del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) examinó los dispositivos dispuestos en la zona, observando al involucrado luego de sustraer el rodado.

Con esos datos, el COM detectó al malviviente mientras se trasladaba por las calles El Ñandú y El Hornero con el vehículo robado por lo que de forma inmediata, se dio aviso a los móviles de Guardia Urbana apostados en las cercanías.

Allí se inició una intensa persecución hasta el cruce de Colectora y Pigue, donde el sujeto perdió el control del vehículo, cayó sobre la acera e intentó continuar su huida a pie.

Finalmente fue aprehendido a pocos metros del lugar, puesto a la disposición de la Justicia y trasladado a una dependencia policial.

La causa fue caratulada como Hurto vehicular y Resistencia a la autoridad, donde intervino la Unidad Funcional de Instrucción de turno.