Una mujer oriunda de Pilar falleció de manera trágica en un accidente que ocurrió mientras vacacionaba en Bariloche.

La víctima fue identificada como Silvana Garibaldi, de 59 años quien lamentablemente murió al golpearse la nuca en una cascada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Puede interesarte

Garibaldi vivía en un country del distrito, era madre de tres hijos y se desempeñaba profesionalmente como Licenciada en Administración de Empresas con una amplia trayectoria en empresas de consumo masivo y servicios.

Cómo fue el accidente

Según informaron voceros del Parque Nacional, Garibaldi sufrió el accidente pasadas las 19 horas del pasado lunes en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza. Hasta allí había llegado en una embarcación particular acompañada por otras personas.



Según se pudo reconstruir, Garibaldi se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo el grave accidente. Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales.

Puede interesarte





Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente.

En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional.

El operativo para retirar a la víctima del lugar culminó en la madrugada de este martes.

Desde el Parque nacional advirtieron que “en ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad”.

Al tiempo que lamentaron el trágico hecho.