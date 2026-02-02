Un niño de 6 años falleció luego de ahogarse en una pileta de natación ubicada en una casaquinta en Pilar. El episodio se produjo mientras el menor se encontraba junto a su familia en el interior del predio ubicado sobre la calle Uruguay.

De acuerdo a la información oficial, el hecho tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Uruguay, donde un grupo familiar pasaba la tarde del domingo. En determinado momento, la madre del niño, una mujer de 34 años, advirtió que no lograba ubicarlo dentro del lugar y comenzó a recorrer el predio en su búsqueda.

Tras varios minutos, el menor fue hallado en el fondo de la pileta de natación, que cuenta con una profundidad aproximada de 1,80 metros. De inmediato, familiares intentaron asistirlo y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después se hizo presente en el lugar una ambulancia del SAME. El personal médico realizó las evaluaciones correspondientes y constató que el niño ya no presentaba signos vitales. El fallecimiento fue confirmado en el mismo predio, sin que pudiera ser trasladado a un centro de salud.

En el caso tomaron intervención las fuerzas policiales y autoridades de la Justicia. Personal de la Comisaría Pilar 1ra. trabajó en el lugar para preservar la escena y recabar las primeras actuaciones, mientras se avanzaba con el procedimiento judicial correspondiente.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, encabezada por el fiscal Raúl Casal.