Una discusión por un trabajo de herrería terminó de manera trágica en la localidad bonaerense de Escobar, cuando un carnicero de 50 años murió tras recibir múltiples heridas de arma blanca durante una pelea con un herrero de 75 años, quien también fue hallado sin vida en el lugar. Los investigadores analizan si sufrió un infarto después del episodio. Al parecer, todo comenzó por una deuda que el carnicero mantenía con el trabajador.



Según El Día de Escobar, el hecho ocurrió alrededor de las 10 del jueves en un comercio ubicado sobre la calle Urbino 738, casi Asborno, en el barrio Philips, a unas diez cuadras del centro de la ciudad. El lugar funciona como almacén y carnicería y pertenecía a Martín García Mamani.

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Horror en la carnicería



En un momento de la mañana, una persona llegó al lugar y encontró a ambos hombres sin vida. De inmediato dio aviso a las autoridades, lo que generó un importante operativo policial en el barrio.

El carnicero estaba tendido sobre una góndola, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca, que se presume un cuchillo de la carnicería, un golpe en la cabeza y signos compatibles con una maniobra de defensa. A pocos metros hallaron el cuerpo de José Miguel Ferreyra (75), quien se encontraba boca arriba y no presentaba, a simple vista, lesiones que pudieran haberle causado la muerte.

Los investigadores analizan la posibilidad de que Ferreyra haya sufrido una descompensación o un infarto después del episodio.

Dos muertes por 400.000 pesos



Las primeras actuaciones vinculan el episodio con un conflicto originado por las rejas realizadas para el complejo de departamentos ubicado detrás del comercio, propiedad de Mamani. Según trascendió, el desacuerdo habría derivado en un reclamo económico cercano a los 400 mil pesos.

La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de riña”. Las primeras actuaciones permitieron descartar, en principio, la hipótesis de un robo, ya que los investigadores no constataron el faltante de dinero ni de pertenencias.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía de turno.

Fuente: Agencia DIB