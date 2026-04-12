Un incendio de gran magnitud ocurrido en la madrugada de este domingo en la localidad de Del Viso dejó un saldo trágico: al menos dos personas fallecidas y otras tres heridas que debieron ser asistidas en centros de salud de la zona.

El siniestro se produjo en una vivienda ubicada en el barrio De Vicenzo, sobre la calle Necochea. Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría iniciado alrededor de las 6 de la mañana, en circunstancias que aún son materia de investigación.

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Las llamas se propagaron con rapidez por la estructura de la casa, una edificación de dos plantas, lo que dificultó las tareas iniciales de rescate y control del fuego por parte de los equipos de emergencia.

Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Del Viso, que desplegaron un operativo con cinco unidades para combatir el incendio.

Fuentes del cuartel delvisense consignaron a Pilar de Todos que durante las tareas en el interior del inmueble, los rescatistas encontraron sin vida a dos personas que yacían totalmente carbonizadas en el primer piso, sector que fue el más afectado por el avance del fuego.

Además de las víctimas fatales, otras tres personas resultaron heridas. Dos adultos fueron trasladados al Hospital Central de Pilar con quemaduras y lesiones cortantes, mientras que un tercero menor de edad fue derivado al Hospital Federico Falcón para su atención.

Tras controlar el incendio, las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego.

