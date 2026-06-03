Un hombre armado ingresó a la Comisaría Tercera de Luján y abrió fuego contra los efectivos presentes, provocando la muerte de un oficial y dejando a otro herido antes de ser abatido.

Según las primeras informaciones, el agresor fue identificado como Alex Ezequiel Romero, quien registraba un pedido de captura activo por una causa judicial. Por motivos que aún son materia de investigación, se presentó en la sede policial y comenzó a disparar contra el personal que se encontraba de servicio.

Durante el ataque, el oficial Neri Malcon Churquina recibió graves heridas de bala. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Luján, falleció poco después debido a la gravedad de su cuadro.

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Otro efectivo, Agustín Guillermo Larravide, resultó herido en una mano mientras intentaba contener la agresión. En medio del intercambio de disparos, Romero también recibió varios impactos y murió dentro de la dependencia.

Tras el hecho, la escena fue preservada para el trabajo de los peritos y de la Justicia, que ahora busca reconstruir con exactitud cómo se produjo el ataque y cuáles fueron las circunstancias previas al ingreso del agresor.

La muerte de Churquina generó profundo dolor entre familiares, amigos y compañeros de la fuerza. El oficial tenía 33 años, era padre de un niño de cinco años y prestaba servicio en la Policía Bonaerense desde hacía varios años.

El caso quedó bajo investigación judicial y no se descartan nuevas medidas para esclarecer el hecho.