Una investigación de la División Falsificación de Moneda de la Policía Federal Argentina terminó con el desmantelamiento de una organización criminal que ponía billetes apócrifos en circulación dentro de comercios de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana.

La banda, de seis integrantes, fue bautizada por los propios investigadores como "Los Falsimuladores" y llevaba más de un año operando con una estructura de roles claramente definida.

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El hilo inicial: un billete trucho en Vicente López

Todo comenzó en abril de 2025, cuando una mujer de 61 años —V.E.R.— fue detenida al intentar pagar con un billete falso de $20.000 en un comercio de Vicente López.

El episodio parecía aislado. Pero la intervención judicial abrió la puerta a una investigación de alcance mucho mayor.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín, con intervención de la Secretaría N°2 y la División Falsificación de Moneda de la PFA.

Seis integrantes, roles bien repartidos

El seguimiento sobre V.E.R. permitió identificar a otros cinco miembros de la organización. Entre ellos, su pareja, R.S.S., hombre de 63 años, quien según la investigación organizaba la logística y conducía el vehículo utilizado en las operaciones: una camioneta Fiat Fiorino.

El método era preciso: el conductor estacionaba a unos cien metros del comercio objetivo, mientras los llamados "pasadores" descendían por las puertas laterales o traseras para no llamar la atención. Completada la maniobra, es decir la de usar billetes falsos en esos comercios, regresaban al vehículo y se retiraban sin levantar sospechas.

V.E.R. y S.C., ambas mujeres, cumplían el rol de "pasadoras". Los otros tres acusados —F.A.L., J.J.F. y R.O.D.R.— se ocupaban de la distribución, el apoyo logístico y la coordinación. Casi todos registraban antecedentes vinculados a maniobras de falsificación.

Frases en clave para no levantar sospechas

Las escuchas telefónicas fueron la herramienta central para reconstruir el funcionamiento interno de la banda.

Los integrantes utilizaban un vocabulario codificado para referirse a los operativos: expresiones como "ir a trabajar", "vamos a desayunar", "vamos a almorzar o merendar" o "nos vamos a pasear un rato" encubrían las salidas para colocar billetes en comercios.

Al dinero falsificado lo denominaban "material" o "papeles". En una de las conversaciones incorporadas al expediente, uno de los acusados resumió sin eufemismos el rendimiento de las maniobras:

"Estuve viendo el tema de los papeles. Pasan como loco".

Las escuchas también revelaron la preocupación del grupo por mantener sus comunicaciones a resguardo. En uno de los intercambios, R.S.S. le advirtió a V.E.R.:

“Mirá que estás hablando de línea, eh, no de WhatsApp”, dijo uno de los integrantes.

Una fachada sin fisuras

Lo que llamó la atención de los investigadores fue el perfil aparentemente formal de V.E.R.

La mujer figuraba inscripta en la actividad de elaboración de comidas preparadas para reventa, sin deudas bancarias ni movimientos sospechosos en billeteras virtuales o sistemas financieros.

Sin embargo, detrás de esa apariencia la pesquisa terminó por exponer una organización que distribuyó billetes apócrifos durante más de un año en distintos puntos del conurbano bonaerense y el interior de la provincia.