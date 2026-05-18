La Secretaría de Seguridad municipal, en conjunto con la Policía de Pilar, desarrolló durante el fin de semana once operativos de saturación en distintas localidades del partido.

El resultado: 36 personas detenidas, una de ellas con pedido de captura activo.

En total, las fuerzas desplegadas identificaron a más de 4.470 personas y controlaron 3.260 vehículos en recorridas por barrios y localidades del distrito.

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Los operativos se distribuyeron de la siguiente manera: seis en Pilar, dos en Villa Rosa y Manuel Alberti, y uno en Del Viso.

El dispositivo contó con la participación de la Fuerza de Barrios y Acción (FBA), que cubrió Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur con agentes a pie y recorridas dinámicas.

El Grupo Patrulla Motorizado (GPM) se desplegó en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local recorrió las colectoras y las localidades de Pilar y Derqui.