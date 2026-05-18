Seguridad desplegó 11 operativos en Pilar: 36 personas detenidas
Junto a fuerzas policiales se identificaron a más de 4.470 personas y 3.260 vehículos en todo el distrito.
La Secretaría de Seguridad municipal, en conjunto con la Policía de Pilar, desarrolló durante el fin de semana once operativos de saturación en distintas localidades del partido.
El resultado: 36 personas detenidas, una de ellas con pedido de captura activo.
En total, las fuerzas desplegadas identificaron a más de 4.470 personas y controlaron 3.260 vehículos en recorridas por barrios y localidades del distrito.
Los operativos se distribuyeron de la siguiente manera: seis en Pilar, dos en Villa Rosa y Manuel Alberti, y uno en Del Viso.
El dispositivo contó con la participación de la Fuerza de Barrios y Acción (FBA), que cubrió Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur con agentes a pie y recorridas dinámicas.
El Grupo Patrulla Motorizado (GPM) se desplegó en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local recorrió las colectoras y las localidades de Pilar y Derqui.