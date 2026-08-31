La Secretaría de Seguridad de Pilar, junto a la Policía Vial y la Guardia Urbana, secuestró cuatro motocicletas en controles antipicadas realizados sobre la Colectora de la Autopista Panamericana, uno de los puntos considerados estratégicos para desalentar las carreras clandestinas.

Este tipo de operativos no es una acción aislada: se llevan adelante habitualmente los fines de semana en la colectora y en otras zonas del distrito señaladas como críticas por la circulación de picadas. En procedimientos anteriores ya se habían remitido decenas de vehículos bajo la misma modalidad.

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Controles en todo el distrito

En paralelo, la Secretaría de Seguridad desplegó en los últimos días operativos, controles y recorridas preventivas en todo el distrito, en articulación con la Policía de Pilar. Como resultado, fueron aprehendidas 34 personas, siete de ellas con pedidos de captura activos.

También se realizaron 18 operativos de saturación en distintas localidades: tres en Pilar, Villa Rosa y Derqui; dos en Pilar Sur, Lagomarsino, Del Viso y Manuel Alberti; y uno en Champagnat.

Como saldo de este despliegue, fueron identificadas más de 2.850 personas y controlados 1.570 vehículos, lo que llevó el total a más de 4.400 verificaciones durante el fin de semana.