En el marco de una serie de nuevos allanamientos, la Policía Federal secuestró más de catorce toneladas de alimentos en mal estado listas para ser comercializados.

Según se informó, los operativos se realizaron por una investigación iniciada por una denuncia anónima en abril, la cual advertía sobre la venta de alimentos y bebidas vencidas en una distribuidora ubicada en la localidad de Los Cardales, partido de Exaltación de la Cruz.

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En dicha oportunidad se realizó un allanamiento y se logró la detención del responsable del lugar y la incautación de gran cantidad de alimentos adulterados que se comercializaban al público.

Sin embargo, la investigación continuó, lo que permitió establecer que cuatro domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y dos en la localidad de General Pacheco abastecían a potenciales compradores de sustancias alimenticias vencidas perjudiciales para la salud, con el objeto de ser comercializadas. Asimismo, se identificó a un sospechoso.

Allanamientos de por medio, que contaron con la colaboración del personal de Senasa, se logró detener al principal investigado, un hombre argentino, mayor de edad.

Además, se incautaron un total de 14,56 toneladas de alimentos vencidos como carnes, embutidos y lácteos, dos notebooks, una tablet, una computadora, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “Envenenamiento o adulteración de aguas, medicamentos o alimentos”.

