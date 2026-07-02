Un procedimiento policial realizado en la localidad de Luis Lagomarsino de Pilar permitió el secuestro de cocaína y marihuana, además de la detención de dos personas, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El operativo se concretó en las últimas horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Salvador, donde los efectivos también incautaron un teléfono celular y distintos elementos que, según la investigación, eran utilizados para el corte, fraccionamiento y acondicionamiento de las sustancias.

La investigación

La pesquisa estuvo a cargo del personal del Destacamento La Lonja, a fines de mayo. Durante varias semanas se desarrollaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de registros de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios, con el objetivo de reunir pruebas sobre la presunta actividad de venta de estupefacientes en el lugar.

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Con los elementos incorporados al expediente, el Juzgado de Garantías N° 6 de Pilar autorizó el allanamiento del inmueble señalado por los investigadores.

Para llevar adelante el procedimiento se desplegó un operativo del que participaron efectivos de las comisarías Pilar 1ª, Pilar 2ª y Pilar 5ª, los destacamentos de Villa Astolfi, Zelaya y Monterrey, personal del Comando de Patrullas Pilar, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Morón y agentes de la Guardia Urbana de Pilar.

Dos detenidos y secuestro de drogas

Al ingresar al inmueble, los uniformados detuvieron a la propietaria de la vivienda, una mujer de 55 años, y a un hombre, ambos domiciliados en la localidad de Luis Lagomarsino.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el hombre se encontraba en la vereda al momento de la llegada de la Policía y presuntamente cumplía funciones de vigilancia para advertir sobre la presencia de personas ajenas al lugar.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron ocho envoltorios con cocaína, con un peso total de 16 gramos, y dos envoltorios con marihuana, que totalizaron 22 gramos. Además, fue incautado un teléfono celular.

También se secuestraron distintos elementos utilizados para el corte, fraccionamiento y acondicionamiento de las sustancias.

Tras el procedimiento, el magistrado interviniente dispuso la imputación de ambos detenidos en una causa caratulada "Allanamiento, secuestro y detención por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización", con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.