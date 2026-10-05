Doce sospechosos fueron detenidos en nueve procedimientos realizados en José C. Paz entre el 17 de septiembre y el 4 de octubre, en los que se secuestraron 998,92 gramos de estupefacientes.

Se trata de 350,17 gramos de clorhidrato de cocaína y 648,75 gramos de marihuana, de acuerdo a los testeos que se hicieron en el lugar. La mayor parte estaba fraccionada en envoltorios de nylon y tubos plásticos, una modalidad compatible con la venta minorista.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, los procedimientos surgieron de recorridas preventivas, controles e identificación de personas en sectores de interés operativo. En ocho de los nueve casos, los sospechosos se desplazaban a pie.

Los operativos estuvieron a cargo de la Estación de Policía de José C. Paz, que conduce el comisario inspector Sergio Torres, extitular de la Sub DDI de Pilar.

Comisaría Primera: dos procedimientos en Zuviría

El 24 de septiembre, en la calle Zuviría, detuvieron a una persona de 34 años con siete envoltorios de cocaína (2,1 gramos). El 2 de octubre, en Zuviría y Cacique Coliqueo, aprehendieron a un sospechoso de 20 años con 178 envoltorios de marihuana (51,55 gramos).

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Comisaría Segunda: los mayores cargamentos de cocaína

A cargo de la comisaría Segunda, se realizaron tres procedimientos. El 26 de septiembre detuvieron a un sospechoso de 32 años con 221 tubos plásticos de presunta cocaína (153 gramos). El 4 de octubre capturaron a otro de 34 años con 242 tubos (163 gramos).

El tercer caso fue el 22 de septiembre, en un operativo en calle Trinidad: un sospechoso de 35 años tenía ocho tubos con 5,07 gramos de cocaína.

Comisaría Tercera: más de 500 gramos de marihuana

La comisaría 3ra. intervino en cuatro procedimientos. El más voluminoso fue el del 23 de septiembre. Tres sospechosos, de 29, 27 y 27 años, fueron detenidos con 201 envoltorios de marihuana (511 gramos) y 66 de cocaína (23 gramos).

El 17 de septiembre, en la calle Lamas, apresaron a un sospechoso de 18 años que circulaba en una moto Siam 110 cc y llevaba siete envoltorios de marihuana (9,2 gramos). El 28 de septiembre, en Castelli, detuvieron a una persona de 32 años con 43 envoltorios de marihuana (77 gramos).

Además, en la calle Adolfo Alsina, dos sospechosos de 35 y 45 años fueron detenidos con siete tubos con una sustancia compatible en primera instancia con cocaína.

Refuerzo de la presencia policial

Los procedimientos se enmarcan en un refuerzo de las medidas preventivas en José C. Paz. Estas apuntan al narcomenudeo y también a los delitos contra la propiedad, el robo de motovehículos y automotores, y los controles vehiculares. Según las fuentes, se prioriza la presencia en sectores de mayor circulación, corredores comerciales y espacios públicos.

En ese sentido, según las fuentes consultadas por Pilar de Todos, se secuestraron 60 motocicletas en las últimas semanas.