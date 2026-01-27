Rodolfo Nicolás Carballo Escobar, el sicario uruguayo que fue extraditado días atrás desde Brasil y que está acusado de los asesinatos de Fabián Jardon Sturm y Marcelo González Algerini, éste último ocurrido en Pilar, se negó a declarar, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Este lunes a la mañana se concretó la audiencia indagatoria e imputativa contra Escobar donde conoció los delitos que se le acusan, pero el acusado se negó a declarar.

En la audiencia participó el juez Adrián González Chravay, junto con los fiscales generales Sebastián Bringas (de Campana) y Matías Álvarez (de Procunar) sumado a la defensora oficial.

En las afueras del tribunal se llevó a cabo un amplio operativo con fuerte custodia de personal de grupos especiales de la Policía Federal Argentina y del Servicio Penitenciario Federal.

Conforme a los datos aportados, Escobar fue imputado por los homicidios de Algerini y Sturm, sumado al robo de la riñonera de una de las víctimas, falsificar una cédula de identidad a nombre de otro recluso uruguayo y haber suprimido y alterado la numeración del arma de fuego calibre 9x19 mm marca Glock; la cual fue utilizada para los asesinatos.

En los próximos diez días hábiles el juez deberá definir la situación procesal del acusado.

Tras la negativa a prestar testimonio, el implicado fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.

Jardón fue asesinado a balazos el 12 de diciembre de 2024 en la puerta de un kiosco ubicado en el cruce de las calles Paraguay y Agüero, en el barrio porteño de Recoleta.

Con el avance de la investigación y de la identificación de la víctima, se comprobó que Jardón tenía un pedido de captura por el crimen narco de Algerini, hecho que sucedió en octubre de 2023 en Pilar.

La Justicia entiende que Sturm no fue el autor material del asesinato, pero sí que ambos estaban ligados a una banda narco muy poderosa en la provincia.

Luego de analizar ambos homicidios, se constató que para los dos se utilizó la misma arma, lo que derivó en que Escobar fue quien los asesinó. (N/A)