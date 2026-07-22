El adiestrador canino acusado de cometer actos de extrema crueldad contra perros se negó a declarar ante la Justicia y continuará detenido en la Comisaría Pilar 4ta. mientras avanza la causa.

La audiencia se realizó ante el fiscal Raúl Casal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar.

El sospechoso, identificado como Federico Enrique Christian Mentasti, de 55 años, fue detenido el sábado pasado durante un allanamiento en una vivienda de la calle Sarmiento al 500, en Manuel Alberti. En redes sociales se presentaba como etólogo y especialista en comportamiento y adiestramiento canino. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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Una denuncia que movilizó a proteccionistas

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por una joven de 25 años, integrante de una organización proteccionista, en la Comisaría Pilar 1ra.

La causa tomó estado público luego de que se difundieran imágenes y videos que muestran presuntos episodios de violencia contra los animales que estaban bajo el cuidado del detenido. Vecinos y proteccionistas aportaron el material audiovisual y testimonios que derivaron en el allanamiento.

Un hallazgo que agravó la causa

Siempre de acuerdo a las fuentes, el interior de la propiedad presentaba un fuerte estado de abandono, con suciedad y excrementos en distintos ambientes. Los efectivos hallaron perros encerrados en caniles y el cuerpo sin vida de un dogo dentro de la pileta, en avanzado estado de descomposición.

El animal tenía una correa ajustada al cuello y el hocico sujeto con una tanza, además de un severo cuadro de desnutrición, según las mismas fuentes.

A ese hallazgo se suman fotografías tomadas por vecinos, en las que se observa a un perro colgado de una reja, y videos incorporados al expediente en los que, presuntamente, el aprehendido golpea, arrastra y agrede a distintos animales.

Ese material audiovisual será analizado como parte de la investigación, que busca determinar el alcance real de los hechos denunciados.

También trascendió que el inmueble donde funcionaba el supuesto centro de adiestramiento habría sido ocupado de manera irregular, y que la propietaria intentaba recuperarlo desde hacía varios años.

Denuncias previas y el rol de las redes

La difusión de publicaciones realizadas por las cuentas de Instagram Animales S.O.S. y @colmillitos_alrescate le dio impulso a la causa. Desde esas cuentas, sus integrantes pidieron a quienes puedan aportar información o pruebas que se comuniquen para colaborar con el expediente.

Al referirse al caso, desde la organización sostuvieron que existían denuncias previas contra el acusado y remarcaron la importancia de sumar nuevos testimonios para fortalecer la causa, que se tramita por presunta infracción a la Ley 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales.