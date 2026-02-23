Un incendio de consideración se desató en la localidad de Villa Rosa y afectó un depósito perteneciente a una empresa dedicada a la elaboración de insumos para la industria alimenticia, lo que motivó un extenso operativo de emergencia con la participación de dotaciones de distintos distritos de la región.

El siniestro comenzó cerca de las 2 de la madrugada del domingo en un predio ubicado sobre la calle Domingo Prat al 2500, donde funciona un depósito de la firma Alinat SRL. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura, generando una situación de alta complejidad operativa.

Ante la magnitud del fuego, fue necesaria la intervención de numerosos cuerpos de bomberos voluntarios, que trabajaron de manera coordinada para contener el avance del incendio y evitar su propagación a sectores cercanos. En el operativo participaron dotaciones de Villa Rosa, Pilar, Del Viso, Escobar, Ingeniero Maschwitz, Benavídez, Garín y Presidente Derqui, lo que dio cuenta de la envergadura del episodio.

Las tareas de combate del fuego se extendieron durante alrededor de tres horas, período en el que los equipos concentraron sus esfuerzos en controlar los focos activos y reducir los riesgos estructurales. Una vez dominadas las llamas, los bomberos continuaron con trabajos de enfriamiento, con el objetivo de prevenir posibles rebrotes y garantizar la seguridad del lugar.

Además del personal de bomberos, en el predio también se hicieron presentes efectivos de Defensa Civil y personal del SAME, que brindaron apoyo logístico y asistencia preventiva durante el desarrollo del operativo, aunque no se informó oficialmente sobre personas heridas.

Con el incendio ya controlado, comenzaron las evaluaciones preliminares de los daños, tanto en la estructura del depósito como en la mercadería que se encontraba almacenada en su interior. Las pérdidas materiales aún no fueron cuantificadas, a la espera de los relevamientos técnicos correspondientes.

En paralelo, las autoridades iniciaron las actuaciones de rigor para establecer el origen del incendio. Por el momento, las circunstancias que dieron inicio al fuego permanecen bajo investigación.