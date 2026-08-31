Una empresa de Pilar fue víctima de una estafa millonaria luego de que un grupo de personas se hiciera pasar por representantes de la Universidad Austral para comprar carne por unos 10 millones de pesos y pagar con un cheque apócrifo.

Cómo fue la maniobra

Según señalaron fuentes de la investigación a Pilar de Todos, a mediados de julio la empresa "Carnes Diamante" fue contactada telefónicamente por una mujer que dijo pertenecer a ACES, la Asociación Civil de Estudios Superiores, vinculada al Hospital y la Universidad Austral. Tras acordar la operación, se facturó un pedido por $10.500.000 a nombre de una asociación civil ligada a la universidad.

Dos hombres retiraron la mercadería en un flete que habían contratado para tal fin, y entregaron una carpeta con el logo del Hospital Austral, que incluía un cheque de pago diferido por $8.997.000. Días después, el cheque fue rechazado por estar adulterado, y la empresa confirmó con la universidad que nunca había existido tal pedido.

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La investigación y la aprehensión

Personal de la SDDI Pilar reconstruyó el circuito a través del análisis de cámaras públicas y privadas y de comunicaciones telefónicas, lo que permitió identificar el vehículo utilizado por los sospechosos, un Peugeot 208 negro con una patente duplicada.

El rodado fue interceptado en San Miguel, donde fue aprehendido un hombre señalado como uno de los sujetos que retiró la mercadería. Tras la orden de allanamiento sobre su domicilio, se secuestraron 12 cheques y cinco chequeras del Banco Santander, una notebook, un posnet y un anotador con datos de la asociación civil vinculada a la Universidad Austral.

Además, se encontró una credencial perteneciente presuntamente al detenido donde este se hacía pasar por Capellán de la ONU, añadieron las fuentes a este medio.

La causa continúa abierta para determinar el destino de la mercadería obtenida y dar con otro hombre que participó del hecho y todavía no fue identificado.

La causa, caratulada como estafa, quedó a cargo de la UFI N°3 de Pilar.