Un hombre de 33 años fue aprehendido en Pilar luego de ser denunciado por enviar y publicar videos con amenazas de muerte vinculadas a una deuda. Durante un allanamiento se secuestró un arma de fuego, municiones de distintos calibres, estupefacientes y dispositivos electrónicos.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en la Sub DDI Pilar, con intervención de la UFI N° 01 del Distrito Pilar y del Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial San Isidro. El expediente quedó caratulado como amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de guerra e infracción a la Ley 23.737.

La víctima, un hombre de 32 años, denunció que mientras se encontraba en su vivienda de la localidad y partido de Pilar, recibió a través de la aplicación WhatsApp un video temporal enviado desde un número telefónico perteneciente a un conocido.

En un primer momento no abrió el archivo. Posteriormente, al ingresar nuevamente al chat, visualizó el video, en el cual el imputado se encontraba manipulando un arma de fuego tipo pistola, efectuando amenazas vinculadas al pago de una suma de dinero. En el registro audiovisual, el acusado expresaba: “Dame las cien lucas, gato, porque te voy a ir a buscar. Mañana son ciento veinte, el lunes ciento cuarenta. Te voy a dar masa”, mientras cargaba y accionaba el arma.

Ante esta situación, el denunciante manifestó haber sentido temor por su integridad y la de su familia, motivo por el cual decidió no regresar a su domicilio, reorganizarse para resguardarlos y luego dirigirse a la dependencia policial para formalizar la denuncia.

Estados públicos y exigencia de dinero

De acuerdo a lo incorporado a las actuaciones, ese mismo día la víctima advirtió la publicación de contenidos similares en el estado de WhatsApp del imputado. En uno de los videos, donde exhibía armas y cargadores, se escuchaba la frase: “El que no paga hoy lo agarro a balazos”. Además, se detectó un segundo estado, de formato escrito, que decía: “Vayan preparando la platita que ya es sábado”.

Tras visualizar el material, el denunciante procedió a bloquear el número telefónico y dejó constancia de que era la primera vez que recibía mensajes de este tenor por parte del acusado. Asimismo, aportó a la investigación la grabación del video temporal y de los estados de WhatsApp, los cuales registró desde otro teléfono celular.

Respecto del origen del conflicto, indicó que el dinero reclamado correspondía a un préstamo realizado sin plazo de devolución, en el marco de una relación de amistad previa. Ambas personas se conocían por haber integrado una banda de cumbia, de la cual el denunciante se apartó recientemente, y sostuvo que las amenazas podrían estar relacionadas con ese alejamiento más que con la deuda en sí.

Investigación y allanamiento en Pilar

Con la denuncia recepcionada, se llevaron adelante tareas investigativas, análisis de redes sociales, recolección de testimonios y otras diligencias de campo. Como resultado de esas actuaciones, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden de allanamiento y secuestro, la cual fue otorgada y cumplimentada en un domicilio ubicado sobre calle Moreno, en la localidad de Pilar.

Durante el procedimiento se concretó la aprehensión de urgencia de imputado y el secuestro de un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, modelo PT845, calibre .45 ACP, junto a dos cargadores calibre .45. Además, se incautaron 14 municiones calibre .45, 39 municiones calibre .40, 37 municiones calibre .38 Special, 37 municiones calibre 9 mm y 3 municiones calibre .22.

En el lugar también fueron secuestrados tres teléfonos celulares, un DVR, una computadora portátil, una CPU, una gorra de color rosa, una musculosa deportiva, 92,6 gramos de clorhidrato de cocaína y 497 gramos de picadura de marihuana.

Finalizado el procedimiento, se mantuvo comunicación telefónica con el fiscal interviniente, Raúl Casal, quien avaló lo actuado y dispuso las medidas de rigor. En paralelo, tomó intervención el fiscal de la UFI de Drogas, Pablo Menteguiaga, quien ordenó la carátula correspondiente y las medidas procesales pertinentes.

La situación procesal del imputado quedó supeditada a la evolución de la causa y a lo que resuelva la autoridad judicial interviniente.