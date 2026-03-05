Un hombre que había sido baleado durante un violento ataque ocurrido en la localidad de Maquinista Savio murió tras permanecer varios días internado en estado crítico. Con su fallecimiento, la causa judicial cambió de carátula y pasó de lesiones graves a homicidio consumado.

La víctima fue identificada como Jonathan Carlos Miller, de 39 años, quien se encontraba internado en el Hospital Erill de Escobar luego de recibir siete disparos durante un enfrentamiento armado ocurrido el jueves pasado en la calle Carlos García.

Puede interesarte

De acuerdo el Diario de Escobar, el hombre ingresó al centro de salud en “código rojo”, tras ser derivado desde la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Savio. Pese a los intentos médicos por estabilizarlo y a una intervención quirúrgica de urgencia, las heridas de arma de fuego en el tórax y el abdomen, que comprometieron el colon y otros órganos vitales, terminaron provocando su muerte.

Tras el fallecimiento, la fiscalía que interviene en la investigación dispuso el cambio de carátula del expediente, que ahora se investiga como homicidio.

En el marco de las pericias, personal de la Policía Científica ya había trabajado sobre el vehículo en el que Miller fue trasladado al hospital, un Volkswagen Fox. Ahora se incorporarán al expediente los resultados de la autopsia, que permitirán determinar la trayectoria de los proyectiles y aportar elementos para reconstruir la mecánica del ataque.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado con la comercialización de estupefacientes en la zona, aunque la pesquisa continúa para confirmar esa línea.

El ataque habría ocurrido en inmediaciones del barrio Amancay, donde los agresores habrían interceptado a la víctima y efectuado múltiples disparos.

A casi una semana del hecho, no se informaron detenciones. Los investigadores analizan imágenes de cámaras del centro de monitoreo de la Municipalidad de Escobar para intentar identificar a los responsables.

La causa continúa en etapa investigativa mientras se intenta establecer quiénes participaron del ataque y cómo se produjo la secuencia del crimen.