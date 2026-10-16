Una motociclista fue interceptada por cuatro delincuentes armados que se movían en dos motos y le robaron el rodado, sus pertenencias y el teléfono celular, sobre la Ruta 25 y la calle El Baqueano, en Pilar.

El hecho ocurrió a las 5:30 de la mañana del miércoles, cuando la víctima, una mujer de 48 años, se dirigía a su trabajo en un centro comercial de Pilar.

La mujer fue alcanzada por los cuatro motochorros, que la obligaron a detenerse mediante intimidación con armas de fuego. Uno de ellos le dio un empujón que la hizo caer de la moto.

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Se llevaron la moto y escaparon hacia Moreno

Con la mujer en el suelo, los delincuentes le sustrajeron la mochila con ropa de trabajo, la documentación, dinero, el teléfono celular y la moto. Después se dieron a la fuga en dirección a Moreno.

Tras la denuncia de la víctima, las autoridades comenzaron con las labores investigativas, que incluyen la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.