Un joven de 27 años fue detenido en Pilar acusado de robar una motocicleta en el barrio Villa Buide, venderla en cuestión de minutos y ser localizado por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones (COM).

El hecho comenzó con un llamado al 109 que alertó sobre una sustracción en la intersección de Fragata Argentina y Cañonera Tortuga, de Pilar Sur. Los monitoristas del COM relevaron de inmediato los dispositivos de la zona y detectaron a un sujeto llevando de tiro una motocicleta negra de 110 de cilindradas. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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La moto, ya en otras manos

Minutos más tarde, efectivos de la Guardia Urbana observaron a otro individuo ingresar ese mismo rodado en una vivienda de la zona.

Al ser consultado, el hombre manifestó haberlo comprado momentos antes a un joven con características similares al registrado por las cámaras. Siempre de acuerdo a las fuentes, también fue trasladado a la dependencia policial para aclarar su situación.

Interceptado sobre la Ruta 28

La búsqueda digital del autor continuó. Los monitoristas lo ubicaron circulando en otra motocicleta por la Ruta Provincial 28 y móviles de la Guardia Urbana lograron interceptarlo en Zeballos y Fragata Argentina, donde quedó aprehendido.

El sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de turno, en una causa caratulada como "Hurto Automotor".