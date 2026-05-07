El robo de una bicicleta ocurrido en Pilar quedó registrado por cámaras y ahora la familia de la víctima busca difundir las imágenes para intentar recuperarla e identificar al autor del hecho.

El episodio ocurrió frente a Farmacia del Pilar, en la zona de Tratado del Pilar y 9 de Julio, a metros de Ruta 25 y Panamericana, frente a la estación de servicio Axion Energy. Ver video al pie de la nota.

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La bicicleta estaba atada en un bicicletero cuando un hombre forzó el candado y se la llevó. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó grabado en video.

La familia del dueño ya realizó la correspondiente denuncia policial y decidió difundir las imágenes para intentar obtener datos que permitan recuperar el rodado. La bicicleta robada es una Venzo Skyline rodado 29.

Ahora esperan que la difusión del caso ayude a identificar al ladrón o aportar información sobre el paradero de la bicicleta.