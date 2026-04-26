Un hombre de 26 años fue detenido en Zelaya acusado de haber cometido un robo en una casa de la que se llevó un vehículo, dinero en efectivo y otros elementos.

El hecho se registró el viernes, cuando efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a la intersección de Arribeños y Patricios, tras un alerta por un ilícito en una finca.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que instantes antes un individuo que portaba una pistola ingresó a la propiedad, lo redujo mediante amenazas y le sustrajo dinero en efectivo —sin que trascendiera el monto exacto— y un automóvil, un Volkswagen Gol, para luego escapar.

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Operativo cerrojo y detención

Con los datos aportados por el damnificado, la Policía desplegó un operativo cerrojo en la zona para intentar localizar al sospechoso.

Minutos más tarde, un móvil logró interceptarlo en la esquina de Ernesto de la Cárcova y Sívori, donde se concretó la detención del acusado, de 26 años y con domicilio en Villa Rosa.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 200 dólares, 43 mil pesos en efectivo y prendas de vestir, informó Resumen.

Hallazgo del vehículo robado

Al mismo tiempo, otro patrullero encontró el Volkswagen Gol abandonado en las inmediaciones del lugar.

Dentro del rodado, sobre el asiento del acompañante, fue hallada una réplica de arma de fuego tipo pistola, que también quedó secuestrada para incorporarse a la causa.

El imputado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, en una causa caratulada como robo agravado, violación de domicilio y robo automotor.