Un hombre de 46 años fue detenido tras ser descubierto robando en un comercio de accesorios para celulares ubicado dentro del shopping Vía Pilar, sobre calle Caamaño, en la localidad de La Lonja.

El hecho comenzó cuando un empleado de seguridad del paseo comercial escuchó ruidos provenientes del frente del complejo. Al acercarse, detectó daños visibles en el ingreso del local: tanto la reja de protección como la puerta de vidrio habían sido forzadas.

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En ese momento, el guardia observó a un hombre que huía del lugar cargando una caja con objetos sustraídos. Inició la persecución dentro del predio y logró interceptarlo a pocos metros, manteniéndolo retenido hasta la llegada de los efectivos.

Personal del Destacamento Policial La Lonja concretó la aprehensión y procedió al secuestro de la mercadería recuperada.

Entre los elementos hallados en poder del detenido figuraban 40 vidrios templados para celulares, un mouse, un cable USB y un cargador para automóvil, todos pertenecientes al comercio damnificado.

El acusado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, que avanzará con las actuaciones judiciales correspondientes.