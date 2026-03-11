Un robo se registró en un exclusivo country de Pilar cuando delincuentes ingresaron a una vivienda del barrio privado Boca Ratón, en la localidad de Villa Astolfi, y escaparon con una importante suma de dinero y teléfonos celulares.

La víctima fue un hombre de 52 años, quien se encontraba junto a su familia dentro de su casa cuando dos ladrones irrumpieron en la propiedad y lo amenazaron con un arma de fuego para exigirle dinero y objetos de valor.

De acuerdo a la denuncia, los asaltantes lograron apoderarse de 53 mil dólares en efectivo y tres teléfonos celulares para luego abandonar el lugar.

Los delincuentes habrían ingresado al barrio privado por el acceso principal, atravesando la guardia del country, aparentemente acompañando a algún propietario del complejo.

Tras cometer el robo, los asaltantes escaparon por el sector donde se ubican las canchas deportivas del barrio, donde cortaron el alambrado perimetral para salir del predio y continuar la huida.

El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, bajo la carátula de Robo.

