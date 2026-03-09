Un delincuente de 26 años fue detenido luego de robar en un comercio de Pilar centro e intentar darse a la fuga. El sospechoso fue interceptado por agentes de Guardia Urbana, que lograron capturarlo tras un seguimiento realizado con el apoyo del sistema de monitoreo municipal.

El hecho se inició cuando una mujer de 30 años fue abordada por el sujeto en las inmediaciones de un local comercial ubicado sobre avenida Tomás Márquez, en la zona céntrica de la ciudad de Pilar. Tras cometer el robo, el individuo escapó del lugar.

Personal de Guardia Urbana a Pie, que se encontraba patrullando el área, asistió a la víctima y tomó las descripciones del sospechoso. Con esos datos, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en el sector para intentar localizar al implicado. (Ver video el pie de la nota).

Intentó esconderse en una vivienda

A partir del relevamiento de las cámaras, el sospechoso fue ubicado en las cercanías de Colectora y Uruguay, donde comenzó un seguimiento coordinado entre el sistema de monitoreo y los agentes desplegados en la vía pública.

Tras varios minutos de búsqueda, los efectivos lograron cercarlo. En ese momento, el individuo intentó refugiarse en una vivienda situada en la intersección de Brasil y Uruguay, en el barrio Villa Delia, aunque finalmente fue reducido por los agentes.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia, en una causa caratulada como “Robo en comercio”.