Una familia fue víctima de un robo en un barrio cerrado de Manzanares, donde dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda durante la madrugada y sustrajeron dinero en efectivo antes de darse a la fuga sin ser advertidos.

El hecho se registró alrededor de las 4 de esta jornada en una propiedad perteneciente a un hombre de 52 años, un pastor evangélico. De acuerdo a la reconstrucción del episodio, los asaltantes ingresaron al domicilio con el rostro cubierto y sorprendieron a los ocupantes mientras dormían.

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Bajo amenazas, los ladrones lograron reducir al grupo familiar y moverse con rapidez dentro de la vivienda. En cuestión de minutos, se apoderaron de una suma de dinero tanto en pesos como en dólares.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon sin que su presencia fuera detectada en el momento por el sistema de seguridad del barrio cerrado.

Según las primeras informaciones, el personal de vigilancia tomó conocimiento de lo ocurrido recién después de que las víctimas alertaran a las autoridades. Un móvil del Destacamento de Manzanares acudió al lugar tras el llamado.

Uno de los principales interrogantes que intenta esclarecer la investigación es cómo lograron ingresar los autores al predio, ya que hasta ahora no se determinó si utilizaron un acceso no autorizado o si lograron vulnerar los controles de seguridad existentes.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, mientras que efectivos policiales continúan con las tareas para identificar a los responsables.

Antecedentes recientes en el barrio

El hecho se suma a una serie de episodios delictivos registrados en los últimos meses en Altos de Manzanares. Durante febrero, al menos cuatro viviendas deshabitadas fueron robadas en una misma noche.

Semanas más tarde, se produjeron otros tres hechos similares en propiedades sin ocupantes, en los que también se denunciaron faltantes de objetos de valor.