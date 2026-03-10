Un hombre de 26 años fue detenido acusado de robar bebidas de un almacén ubicado en Pilar, luego de que efectivos policiales lo interceptaran mientras escapaba con parte de los productos sustraídos.

El episodio ocurrió en la zona de las calles Mississippi y Bernhardt, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje observó a dos hombres corriendo en dirección al móvil. Uno de ellos llevaba varios packs de cerveza en sus manos, lo que motivó la inmediata intervención de los efectivos.

En ese contexto, los uniformados lograron aprehender a un sujeto de 26 años, mientras que el segundo individuo fue identificado como un vecino del lugar, de 42, quien luego explicó que había advertido la maniobra del sospechoso momentos antes.

De acuerdo a lo relatado por el testigo, el acusado había sido visto escondiendo otros elementos entre un ligustro del frente de una vivienda. Cuando el testigo salió a observar lo que ocurría, el hombre comenzó a correr, situación que coincidió con el paso del patrullero por el lugar.

Ingresó al comercio escalando un paredón

Tras la detención, otro móvil policial se dirigió hasta un almacén ubicado en la esquina de Río Indo y Bernhardt, donde se estableció que el sospechoso había ingresado al comercio tras escalar un paredón lateral utilizando un pallet de madera.

Del interior del local fueron sustraídos varios productos, entre ellos dos packs de cerveza Brahma, siete jugos Baggio de un litro y un pack de bebidas energizantes Speed con 22 unidades, los cuales fueron recuperados por la policía.

El sujeto usó unas maderas para saltar un paredón.

La propietaria del comercio, una mujer de 40 años, indicó que no había escuchado ni visto movimientos extraños, pero al acercarse al local advirtió que la heladera exhibidora estaba revuelta y que faltaban bebidas.

El detenido fue trasladado para la realización del examen médico de rutina, mientras que la comerciante se dirigió por sus propios medios a formalizar la denuncia.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de Pilar, bajo la carátula de “Robo agravado por escalamiento”.