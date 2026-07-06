Un hombre de 36 años fue detenido en Villa Rosa tras robar una bicicleta a mano armada, en un operativo coordinado entre el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y Guardia Urbana.

El hecho ocurrió en la intersección de Ruta Provincial 25 y La Rioja, donde una víctima de 34 años fue interceptada por dos delincuentes armados que le sustrajeron la bicicleta y escaparon del lugar. La denuncia se realizó a través de un llamado al 911, que alertó al COM sobre el robo.

Identificación por cámaras de seguridad

Los monitoristas del COM realizaron un rápido relevamiento de las cámaras de seguridad del distrito y lograron identificar a uno de los sospechosos mientras circulaba con el rodado robado en dirección a la estación ferroviaria de Villa Rosa.

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Con esa información, móviles de Guardia Urbana desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptar y aprehender al sospechoso a pocos minutos de ocurrido el hecho.

Secuestro del arma y recupero de la bicicleta

Durante el procedimiento se secuestró el arma de aire comprimido utilizada para cometer el robo. La víctima reconoció al detenido y recuperó la bicicleta sustraída.

La causa fue caratulada como robo en vía pública, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de turno.