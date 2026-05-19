Un intento de robo a mano armada contra un conductor de DIDI derivó en un tiroteo en Campana: el asaltante murió y su cómplice permanece prófuga.

El chofer, efectivo de la Prefectura Naval Argentina, fue liberado al evaluarse que actuó en legítima defensa, según fuentes cercanas a la investigación.

El episodio ocurrió en la intersección de Alferi y Jujuy, en el barrio Dignidad. Una mujer solicitó un viaje por la aplicación y abordó el Fiat Punto del conductor junto a un hombre. A los pocos minutos de iniciado el trayecto, ambos sacaron un arma y amenazaron al chofer para robarle el vehículo, informó la agencia N/A.

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La víctima reaccionó

En ese momento comenzó un forcejeo y el conductor —efectivo en actividad de la Prefectura Naval— extrajo su arma reglamentaria y disparó. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del presunto asaltante. La mujer que lo acompañaba escapó del lugar y permanecía prófuga al cierre de esta nota.

El herido fue trasladado al hospital, ingresó en estado crítico y fue intervenido de urgencia, pero murió horas después. Según fuentes cercanas a la causa, el fallecido tenía antecedentes penales y habría recuperado la libertad meses antes del hecho.

La causa quedó en manos de la fiscalía local. En una primera instancia, el efectivo fue liberado al considerarse que habría obrado en legítima defensa. La investigación continúa para establecer la identidad y el paradero de la mujer que participó del asalto.